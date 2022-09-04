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"حماس": محاولات الاحتلال تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد خطير

الأحد 04 سبتمبر 2022 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": محاولات الاحتلال تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد خطير



غزة/سما/

اعتبرت حركة "حماس" أن "استمرار الاحتلال في سماحه وحمايته للمستوطنين بممارسة انتهاكاتهم وتدنيسهم لقدسية المسجد الأقصى المبارك، هو تصعيد خطير وجريمة نكراء تمس أطهر البقاع وأقدسها".

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" هارون ناصر الدين في هذا الصدد إلى "ظهور عدد من المستوطنين والمستوطنات بلباس فاضح وبوضعيات مخلة في باحات المسجد الأقصى المبارك". 

واعتبر ناصر الدين في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن "هذا الانتهاك استفزاز مباشر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم"، مشددا على أنه "لا ينبغي السكوت عنه، وعلى أمتنا، قادة ومنظمات وشعوبا التحرك لمنع هذه الجريمة، وحماية المسجد الأقصى من خطر التدنيس والتهويد".

وحذر من أن "الاحتلال عبر استمراره في هذه السياسة الصهيونية الاستفزازية، التي تكشف بوضوح خططه الخبيثة ونواياه لتحويل المسجد الأقصى المبارك لمزار سياحي مستباح للسَّاقطين".

وأكد عضو المكتب السياسي أن "شعبنا لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، ولن يقابلها إلا بمزيد من الاستنفار والتصدي لها بكل الوسائل، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وانتزاع حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".

#حماس

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