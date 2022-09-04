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تفاصيل اجتماع القوى الوطنية والإسلامية في غزة

الأحد 04 سبتمبر 2022 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع القوى الوطنية والإسلامية في غزة



غزة/سما/

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من استمرار الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى التي وصلت إلى حد لا يمكن السكون عليه وينذر بتفجر مواجهة شاملة في فلسطين وخارجها.

جاء ذلك في بيان للقوى عقب اجتماعها الدوري الأسبوعي، والذي وجهت خلاله الشكر لكل من ساهم في حماية حقوق الأسرى وتحقيق مطالبهم، مثمنةً انتصار الأسير خليل عواودة حتى تحقيق مطالبه.

ودعت لجنة المتابعة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة في قطاع غزة المحاصر الذي يعاني من نقص في الإمدادات الطبية والغذائية في ظل غياب أية جهود عربية أو دولية حقيقية للتخفيف عنه ودعم صموده، وحذرت من تداعيات ذلك على مختلف الأطراف. 

وطالبت لجنة المتابعة، وكالة الغوث الدولية الأونروا بالعمل الجاد على معالجة الأوضاع الإنسانية بزيادة خدماتها وليس تقليصها، إضافة إلى ضرورة إنجاز إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على شعبنا سواء في عدوان عام 2014 أو العام الماضي 2021 م وهذا العام 2022. 

وشددت لجنة المتابعة على تعزيز العمل الكفاحي في مواجهة الاحتلال وسياساته الفاشية في كل مكان واعتبرت أن العملية البطولية في الأغوار اليوم رسالة واضحة أن شعبنا لن يستسلم ولن يستكين وسيستمر في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة. كما جاء في البيان.

#غزة #المسجد الاقصى

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