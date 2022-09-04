جيش الاحتلال عن عملية غور الأردن: "لم نعرف مثل هذا الحدث منذ فترة طويلة"

القدس المحتلة/سما/

نقل المعلق العسكري هاليل بيتون روزين، كاتب الشؤون الأمنية والعسكرية بالقناة 14 العبرية، اليوم الأحد، عن مسؤول بارز في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عملية "غور الأردن" لم تعرف "إسرائيل" مثل هذا الحدث منذ فترة طويلة.



وأوضحت القناة العبرية أن المسؤول البارز في الجيش الإسرائيلي قد شدد على أن إسرائيل تمر بفترة زمنية معقدة لم تنته.

وقال المسؤول " ان المنطقة تغرق، وهذه حقيقة".

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.



وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.

وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".



وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".