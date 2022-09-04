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إيران تحذر من "رد مزلزل"... ما هي قدرات أسطولها الحربي ؟

الأحد 04 سبتمبر 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحذر من "رد مزلزل"... ما هي قدرات أسطولها الحربي ؟



وكالات/سما/

تمتلك إيران ثالث أضخم أسطول حربي في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، وتصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم.


يأتي ذلك وفقا لإحصائيات عام 2022، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تشير إلى أن الأسطول الإيراني يمتلك 142 وحدة بحرية تشمل:
7 فرقاطات.
3 كورفيتات.
19 غواصة.
66 سفينة دورية.
كاسحة ألغام بحرية.
سفن أخرى.


ما هو تصنيف الجيش الإيراني؟
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد مصر، التي تحتل المرتبة الأولى وتركيا التي تأتي في المرتبة الثانية.

أما عالميا، فيتم تصنيف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا، ويصل إنفاقه العسكري إلى 5 مليارات دولار.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، انطلاق مناورات حربية تحمل اسم "الاقتدار البحري" لاستعراض قوتها البحرية وتحذير أعداء طهران مما وصفه بـ "الرد المزلزل" على أي مؤامرة ضد إيران.



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#ايران #الاسطول الحربي الايراني

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