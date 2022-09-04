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الرئيس عباس يصل القاهرة غداً

الأحد 04 سبتمبر 2022 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل القاهرة غداً



القاهرة/سما/

أعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الأحد، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الاثنين للقاء شقيقه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأكد السفير دياب اللوح أن لقاء قمة سيجمع السيد الرئيس محمود عباس مع شقيقه المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يوم الثلاثاء ؛ تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.


وأوضح السفير دياب اللوح أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

#الرئيس عباس #القاهرة

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