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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

الأحد 04 سبتمبر 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة السابعة + الثامنة حتى الرقم 130 من الكشف رقم (31/2022)، إضافةً إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (34/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباح الغد في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (31/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (34/2022): اصغط هنا

- للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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