الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في جميع أنحاء "اسرائيل" (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب في جميع أنحاء "اسرائيل"، في أعقاب عملية اطلاق النار قرب غور الأردن. وفق ما ذكرت القناة الـ14 العبرية



و أُصيب 6 جنود ومواطن، ظهر اليوم الأحد، بجروح متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة طفيفة، إثر إطلاق نار على حافلة في شارع 90 في غور الأردن، وفق ما أكد بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال وطاقم "نجمة داود الحمراء".

#فيديو| وسائل إعلام عبرية تنشر فيديو زعمت أنه لمركبة منفذي عملية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن، اشتعلت النار فيها pic.twitter.com/KAxs33Kp80 — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 4, 2022

وقال المتحدث باسم الجيش إن جنديا أصيب بحالة خطيرة وخمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفية.

#فيديو لمركبة منفذي عملية إطلاق النار على حافلة مستوطنين في غور الأردن بعد اشتعال النيران فيها خلال انسحابها من مكان العملية pic.twitter.com/ZrVqaxixZf — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 4, 2022

وألقت القوات الإسرائيلية بعد عملية مطاردة وتمشيط لمنطقة الغور وإغلاق الشوارع أمام حركة المرور، القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة.

وطاردت وحدة تقصي الأثر منفذي العملية وزعموا أنهم صادروا قطع السلاح بالتزامن مع اعتقال المشتبهين.

لحظة نقل إصابة نتيجة إطلاق النار تجاه حافلة المستوطنين في غور الأردن pic.twitter.com/X3FyUDhc8C — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 4, 2022



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مشتبها ثالثا نجح بالفرار.



وكانت قد أغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في منطقة إطلاق النار وقوات من الجيش تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

#فيديو | لحظة نقل المستوطنين المصابين جرّاء عملية إطلاق النار بغور الأردن. pic.twitter.com/2cespTUn9X — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 4, 2022

ويُذكر أن أحد المصابين هو سائق الحافلة، وقدمت للمصابين العلاج والإسعاف الميداني الأولي قبل نقلهم عبر الطيارة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.













































