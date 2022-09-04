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عقب عملية غور الأردن

الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في جميع أنحاء "اسرائيل" (صور وفيديو)

الأحد 04 سبتمبر 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في جميع أنحاء "اسرائيل" (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

 قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب في جميع أنحاء "اسرائيل"، في أعقاب عملية اطلاق النار قرب غور الأردن. وفق ما ذكرت القناة الـ14 العبرية


و أُصيب 6 جنود ومواطن، ظهر اليوم الأحد، بجروح متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة طفيفة، إثر إطلاق نار على حافلة في شارع 90 في غور الأردن، وفق ما أكد بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال وطاقم "نجمة داود الحمراء".

وقال المتحدث باسم الجيش إن جنديا أصيب بحالة خطيرة وخمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفية.

وألقت القوات الإسرائيلية بعد عملية مطاردة وتمشيط لمنطقة الغور وإغلاق الشوارع أمام حركة المرور، القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة.

وطاردت وحدة تقصي الأثر منفذي العملية وزعموا أنهم صادروا قطع السلاح بالتزامن مع اعتقال المشتبهين.


وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مشتبها ثالثا نجح بالفرار.


وكانت قد أغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في منطقة إطلاق النار وقوات من الجيش تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

ويُذكر أن أحد المصابين هو سائق الحافلة، وقدمت للمصابين العلاج والإسعاف الميداني الأولي قبل نقلهم عبر الطيارة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.



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#الاحتلال #اسرائيل #غور الاردن
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