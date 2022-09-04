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غانتس يعقب على عملية غور الأردن..فيديو

الأحد 04 سبتمبر 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعقب على عملية غور الأردن..فيديو



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، عقب الهجوم في غور الأردن، بمواصلة العمليات العسكرية ضد "الإرهاب" في مناطق الضفة الغربية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيزيد ويواصل عملياته ضد ما أسماه بـ"الإرهاب" الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية.

وأضاف غانتس أن قواته العسكرية ستلاحق "الإرهابيين"، متمنيا الشفاء التام للجرحى.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة7  إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق النار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة

.

وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".

وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".

#بيني غانتس #عملية غور الاردن

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