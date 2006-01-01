صاحبة أكبر شفاه بالعالم لن تصدق شكلها (شاهد)

ادعت بلوجر "بلغاريا"، والتي تحمل لقب صاحبة أكبر شفاة بالعالم، أن العديد من معجبيها يعرضون عليها السفر خلال أيام العطلات، ودفع ثمن تذاكر طيرانها لمجرد مقابلتها والتعرف عليها.

بلوجر "بلغاريا"

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تمتلك أندريا إيفانوفا، بلغاريا ، التي يطلق عليها لقب "المرأة ذات الشفاه الأكبر في العالم" أكثر من 20 ألف متابع بسبب مظهرها المتطرف.

و تدعي أندريا أنها سجلت رقماً قياسياً في الحصول على 30 حقنة حمض الهيالورونيك في شفتيها مما أدى إلى امتلاء فمها بالكامل.

تقول إن مظهرها يجذب المعجبين الأثرياء الذين يرغبون في السفر إليهم حول العالم.

وأوضحت أندريا لصحيفة "ديلي ستار": "يرسل لي كل يوم العديد من المعجبين المختلفين من جميع أنحاء العالم آلاف الرسائل على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي ويدعونني لقضاء إجازة في بلدان مختلفة وحتى في قارات ، لكنني لم أذهب في إجازة مع معجبي حتى الآن ، ولكن ربما سأذهب يومًا ما ".