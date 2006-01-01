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وفاة إحدى مشاهير الـ تيك توك بطريقة مأسوية

الأحد 04 سبتمبر 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إحدى مشاهير الـ تيك توك بطريقة مأسوية



وكالات / سما /

توفت إحدى مشاهير تطبيق تيك توك  بطريقة مأسوية ، وذلك عقب هبوطها من خلال البراشوط، و لكن لم تتمكن من إستخدام البراشوط بطريقة صحيحة لذلك لم ينفتح، فسقطت الشابة العشرينية و توفت في الحال .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة من مشاهير تطبيق تيك توك، لقيت مصرعها عقب سقوطها من إرتفاع شاهق تسبب في وفاتها على الفور .

خطأ تسبب في الوفاة

وفاة إحدى مشاهير تيك توك تسببت في حالة كبيرة من الحزن على التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية ، و ذلك بعد وفاة تانيا بارادازي الشابة البالغة من العمر 21 عاما، عقب قفزها بالمنطاد و لكن خطأ فادح تسبب في إنهاء حياتها .

و حسب ما ذكرت الصحيفة أن الشابة المتوفاة كانت تلقب بـ"ملكة جمال تيك توك"، و أنها كانت تقوم بتجربة القفز عن طريق المنطاد و لكن لم تتمكن من فتح  المظلة أثناء قفزها في الهواء، و فشلت في التحكم بها أثناء إجرائها "SKYDIVING" للمرة الأولى في حياتها .

جدير بالذكر أن خبر وفاة "تانيا" تفاعل معه عدد كبير من رواد تطبيق تيك توك، والذي وصل عددهم 100 ألف، وقدم الرواد التعازي لأهل وأصدقاء الشابة . 

#تيك توك #وفاة #مشاهير

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