لابيد : لهذا السبب .. سنكتفي بهذا العدد من عمال غزة

القدس المحتلة / سما /

قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته ستواصل سياستها في العمل بصرامة بالأماكن التي تصدر منها الهجمات، حتى على صعيد المجال الاقتصادي والمدني.

وادعى لابيد في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته - كما ورد من مكتبه باللغتين العبرية والعربية - أن حكومته ستبذل جهودًا من أجل السماح بممارسة الحياة الطبيعية وبتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وقال: إن "إسرائيل ستنظر بشكل إيجابي إلى زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذي سيسمح لهم بالخروج من قطاع غزة للعمل في إسرائيل إلى 20 ألف عامل، ولكن الأمور ستنتهي عند هذا الحد وسنكتفي بهذا العدد .. كل زيادة أخرى في عدد العمال ستكون مرهونة ومشروطة بإعادة أبنائنا المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم". وفق تعبيره.

من جهته قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عقب العملية التي وقعت في غور الأردن، إن قواته ستكثف من هجماتها ضد "بؤر الإرهاب" كما وصفها.