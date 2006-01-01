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حاولوا احراق الحافلة

اصابات في عملية اطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في الاغوار واعتقال المنفذين

الأحد 04 سبتمبر 2022 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات في عملية اطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في الاغوار واعتقال المنفذين



رام الله / سما /

اصيب 4 مستوطنين في عملية اطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب الاغوار الشمالية.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان حافلة للمستوطنين تعرضت لاطلاق نار من مركبة ما ادى الى وقوع 4 اصابات ما بين متوسطة وطفيفة .

واكد الاعلام العبري ان مركبة مسرعة اطلقت النار باتجاه حافلة للمسوطنين على شارع 90 قرب الاغوار الشمالية، مؤكدة ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت للمكان..

من جانبها ذكرت اذاعة جيش الاحتلال ان منفذي العملية حاولوا احراق الحافلة بعد اطلاق النار عليها .

واشارت الى انه عملية اطلاق النار نفذت بسيارتين الاولى وصل بها منفذو العملية وبعد اتمامهم العملية اشعلوا النار بها وانسحبوا من المكان بسيارة ثانية .

واوضحت انه تم العثور على مركبة محترقة تقريبا بالقرب من مكان العملية .

وفي وقت لاحق ذكرت قناة كان العبرية ان جيش الاحتلال اعتقل منفذي عملية اطلاق النار على شارع 90 قرب غور الاردن .

يتبع..

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