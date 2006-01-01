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التعرض للشمس هيحميك من الاكتئاب والسرطان

الأحد 04 سبتمبر 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعرض للشمس هيحميك من الاكتئاب والسرطان



وكالات / سما /

أشعة الشمس تعد من الأمور المهمة التي يجب أن يتعرض لها الأشخاص، لكن في أوقات محددة من اليوم، والهدف الحصول على فوائدها الكثيرة، والمهمة لصحة الجسم وللبشرة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع webmed ومراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها cdc، أبرز وأهم الفوائد التي تحل علي الجسم والبشرة عند التعرض لأشعة الشمس، ومنها:-

- الوقاية من الإصابة بالسرطان

لأن التعرض لأشعة الشمس يمد الجسم بفيتامين د، الذى من دوره التقليل من الإصابة بسرطان الرئة والقولون الثدي.

- تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب

لأن التعرض لأشعة الشمس يحفز إنتاج هرمون السيرتونين، التي تعد من أهم الهرمونات التي تحسن الحالة المزاجية وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب.

وقدم التقرير، أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس، وهي أنه يمكن التعرض في أي وقت لأصحاب البشرة الفاتحة دون أن تزيد من 15 دقيقة متواصلة، لتجنب التعرض لأى مضاعفات  كحروق الشمس.

ولكن يجب علي الأشخاص عند التعرض لأشعة الشمس ارتداء نظارة واقية للعين من أشعة الشمس، مع ضرورة ارتداء قبعة للوقاية من الإصابة بضربات الشمس، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية للحماية من التعرق وامتصاص الحرارة.

#السرطان #الاكتئاب #الجسم #البشرة #الشمس

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