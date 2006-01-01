  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: تضييق شديد من قبل إدارة السجون على الأسير المعزول زكريا زبيدي

الأحد 04 سبتمبر 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: تضييق شديد من قبل إدارة السجون على الأسير المعزول زكريا زبيدي



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات بعد زيارته لسجن "رامون"، بأن الأسير المعزول زكريا زبيدي (45 عاما) ما زال يعاني من ظروف العزل القاسية، بهدف تضييق الخناق عليه وثنيه عن المطالبة بأدنى حقوقه.

وأضاف شقيرات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إدارة السجن تتعمد تكبيل يدي الأسير زبيدي إلى الخلف، ما يسبب له أوجاعا كبيرة، خاصة بوجود إصابة سابقة لديه، بالإضافة إلى وجود بقايا شظايا في قدميه وعند التفتيش بالماكنة تصدر تحذيرا، فيتم تفتيشه تفتيشا عاريا بشكل عنيف ومذل. 

وقال الزبيدي عبر المحامي: "قبل أيام قليلة دخلت وحدة المتسادا إلى الزنزانة في ساعات الصباح الباكر، وكنت نائما فوضعوا السلاح على رأسي وخلال النهوض ارتطمت قدمي بأحد أفراد الوحدة، فقاموا بالاعتداء عليّ بوحشية وصادروا كافة أغراضي بحجة التفتيش".  

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت زبيدي في 27/ يناير 2019 بعد اقتحام مدينة رام الله، كما أنه أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" خلال شهر أيلول/ الماضي، وقد أُعيد اعتقاله على يد جيش الاحتلال هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، بالقرب من قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات.

#زكريا زبيدي #هيئة الأسرى #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

رسالة مهمة بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل"

الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين

سجال حاد بين فيصل القاسم وحفيظ دراجي على تويتر

"إسرائيل" تمنع طاقم الفرقاطة التركية من النزول إلى الشاطئ..لهذا السبب !!

ليفني تدعو لقرارات غير جماهيرية لحماية الوجود الإسرائيلي ..كما فعل بيغن وشارون

قناة عبرية تحذر نصر الله من تكرار حرب 2006 "المدمرة"

لأول مرة.. الاحتلال يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير داخل قاعدة عسكرية

الأخبار الرئيسية

"السياحة والآثار" تعلن عن كشف أثري كبير شرق البريج وسط قطاع غزة

سيسي

إذاعة عبرية تكشف : وفد أمني إسرائيلي زار مصر سرًا لهذا السبب ..

"هارتس" تكشف عن أسوأ وأخطر سيناريو قد يواجه إسرائيل خلال أيام قليلة في الضفة..

داخلية غزة: تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين منهم اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال

image-1-1662239599

إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية