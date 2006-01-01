بداية مميزة للترابين مع هلال القدس

القدس المحتلة / سما /

دشّن مروان الترابين مشواره مع هلال القدس بشكل رائع, عقب قيادته للفوز على شباب السموع (2-1), ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة "كأس أبو عمار".



وسجل الترابين الهدف الثاني لهلال العاصمة في الدقيقة 41, ليحقق الفريق أولى انتصاراته في البطولة, بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مركز بلاطة (0-1).



وأثبت لاعب اتحاد خانيونس سابقا, أنه إضافة قوية للهلال في الضفة المحتلة, بعدما وقّع على عقود انضمامه للفريق مدة موسمين خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.



يشار إلى أن الترابين من اللاعبين الشبان المميزين الذين خطفوا الأنظار في بطولات قطاع غزة بالسنوات الماضية, ما جعل هلال القدس يتعاقد معه هذا الصيف.