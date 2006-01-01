فيديو.. ريال مدريد ينفرد في الصدارة بانتصار مستحق على بيتيس

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصاراً مستحقاً على ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وانفرد ريال مدريد بصدارة الترتيب بهذا الانتصار، وأصبح الفريق الوحيد في الليجا الذي يحقق الفوز بمبارياته الأربعة الأولى في الموسم الجديد.

ودخل ريال مدريد المباراة بقوة كبيرة، واستطاع بعد 9 دقائق فقط من افتتاح باب التسجيل، بهدف حمل توقيع المهاجم البرازيلي فينيسيوس، مستغلاً التمريرة الرائعة التي قدمها له المدافع النمساوي ديفيد ألابا.

وتمكن ريال بيتيس من تسجيل هدف التعادل في شباك ريال مدريد بحلول الدقيقة 17. ورغم أن كريم بنزيما ورفاقه خلقوا العديد من الفرص الخطيرة، لكنهم لم ينجحوا في هز الشباك مرة أخرى خلال الشوط الأول.

وضاعف ريال مدريد هجومه على مرمى ريال بيتيس في الشوط الثاني، ونتج عن ذلك تسجيل هدف الفوز عن طريق البرازيلي الآخر رودريجو عند الدقيقة 65، بعد أن استقبل كرة عرضية مميزة من البديل فيديريكو فالفيردي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة، وانفرد في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط، وظل مؤقتاً في المركز الثاني.