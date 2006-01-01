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فيديو.. مانشستر سيتي يتعثر أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

الأحد 04 سبتمبر 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يتعثر أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تعثر مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، من جديد في الموسم الجديد في البريميرليج، بعدما سقط في فخ التعادل مع مضيفه أستون فيلا، مساء أمس السبت، برسم مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

حاول كل فريق الوصول لمرمى الآخر طوال دقائق الفترة الأولى، لكن الشوط الأول انتهى كما بدأ، على وقع التعادل السلبي، بعدما باءت كل المحاولات بالفشل.

وانتظر فريق المدرب بيب جوارديولا الوصول للدقيقة 50، ليفتتح باب التسجيل، حيث تكفل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بالتوقيع على الهدف الأول، ليبصم على هدفه العاشر هذا الموسم في البريميريج.

ونجح أصحاب الأرض في معادلة النتيجة وإعادة الأمور لنصابها بهدف حمل توقيع ليون بايلي في الدقيقة 74.

وعمل السيتي جاهداً على التقدم من جديد طوال الدقائق المتبقية من الشوط الثاني، دون أن يكون هناك أي جديد على لوح النتيجة، ليحصد كل فريق نقطة في نهاية المطاف.

ويفقد سماوي مانشستر بذلك النقطة الرابعة هذا الموسم، ليصل رصيده للرقم 14 في وصافة الجدول، بينما يصل الفيلانز للنقطة الرابعة في المركز السابع عشر.

#مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي #أستون فيلا

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