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الأسير فهمي مشاهرة يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الأحد 04 سبتمبر 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير المقدسي فهمي مشاهرة (43 عاماً) اليوم الأحد، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير مشاهرة تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 20 مرة، لافتاً إلى أنه متزوج، وأب لأربعة من الأبناء أنجب اثنين منهما عن طريق النطف المحررة (عزيزة وعيد).

وأشار النادي إلى أن الأسير مشاهرة هو شقيق الأسير رمضان مشاهرة، المحكوم بالسجن المؤبد 20 مرة، علماً أن الاحتلال هدم منزليهما في القدس.

يُذكر أن الأسير فهمي يقبع اليوم في سجن "هداريم".

 
#سجون الاحتلال

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