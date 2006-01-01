إذاعة عبرية تكشف : وفد أمني إسرائيلي زار مصر سرًا لهذا السبب ..

القدس المحتلة / سما /

كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي اليوم الاحد عن زيارة قام بها بشكل سري إلى مصر قبل حوالي أسبوع ونصف.

وضم الوفد اأمني اللواء في جيش الاحتلال آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وضباط آخرين في الجيش الإسرائيلي وممثل عن وزارة الجيش.

ووفقا للاذاعة العبرية هدفت الزيارة إلى البت في التوترات التي شابت العلاقات مع القاهرة، وتعزيز الحلول بشأن هذه القضية.

وقالت الاذاعة العبرية انه من ضمن الجهود التي بذلتها إسرائيل في الآونة الأخيرة في سياق استرداد الثقة وحل التوترات مع السلطات المصرية، جاء إطلاق سراح الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وبالإضافة، تجري إسرائيل جهودًا مكثفة في الفترة الأخيرة في محاولة للعثور على مكان دفن الجنود المصريين الذين سقطوا خلال حرب الأيام الستة في جبال القدس، حيث لا يزال الموقع الدقيق مجهولا.