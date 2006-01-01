  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إذاعة عبرية تكشف : وفد أمني إسرائيلي زار مصر سرًا لهذا السبب ..

الأحد 04 سبتمبر 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية تكشف : وفد أمني إسرائيلي زار مصر سرًا لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي اليوم الاحد  عن زيارة قام بها بشكل سري إلى مصر قبل حوالي أسبوع ونصف.

وضم الوفد اأمني اللواء في جيش الاحتلال آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وضباط آخرين في الجيش الإسرائيلي وممثل عن وزارة الجيش.

ووفقا للاذاعة العبرية هدفت الزيارة إلى البت في التوترات التي شابت العلاقات مع القاهرة، وتعزيز الحلول بشأن هذه القضية.

وقالت الاذاعة العبرية انه من ضمن الجهود التي بذلتها إسرائيل في الآونة الأخيرة في سياق استرداد الثقة وحل التوترات مع السلطات المصرية، جاء إطلاق سراح الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وبالإضافة، تجري إسرائيل جهودًا مكثفة في الفترة الأخيرة في محاولة للعثور على مكان دفن الجنود المصريين الذين سقطوا خلال حرب الأيام الستة في جبال القدس، حيث لا يزال الموقع الدقيق مجهولا.

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين

سجال حاد بين فيصل القاسم وحفيظ دراجي على تويتر

"إسرائيل" تمنع طاقم الفرقاطة التركية من النزول إلى الشاطئ..لهذا السبب !!

ليفني تدعو لقرارات غير جماهيرية لحماية الوجود الإسرائيلي ..كما فعل بيغن وشارون

قناة عبرية تحذر نصر الله من تكرار حرب 2006 "المدمرة"

لأول مرة.. الاحتلال يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير داخل قاعدة عسكرية

جنرال اسرائيلي: نستعِّد لخوض المعركة على جبهتيْن في الشمال والجنوب

الأخبار الرئيسية

"هارتس" تكشف عن أسوأ وأخطر سيناريو قد يواجه إسرائيل خلال أيام قليلة في الضفة..

داخلية غزة: تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين منهم اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال

image-1-1662239599

إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

رسالة مهمة بشأن تصاريح العمل في "إسرائيل"

قناة عبرية: جيش الاحتلال سيستأنف عمليات الاعتقال بكثافة كبيرة بالضفة

الاتصالات الفلسطينية