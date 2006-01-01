رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- الاتفاق النووي مع ايران: من المبكر الاحتفال لعدم توقيع الاتفاق لكن المفاوضات مستمرة

- المستشارة القانونية للحكومة ستفحص ادعاء بشأن عرض الوزير ليبرمان مبلغ 100 الف دولار على مقرب منه لاغتيال ضابط كبير بالشرطة

- ليبرمان يتهم نتنياهو بالوقوف وراء نشر المعلومات

- اعتداء دموي على متظاهرين ضد نتنياهو في ريشون لتسيون

* "معاريف":

- الاتفاق النووي مع ايران: العودة الى الوراء والدعوة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران

- بعد 14 يوما تقدم القوائم للجنة الانتخابات المركزية ورؤساء الأحزاب يستعدون

- المعسكر الرسمي يهاجم لبيد

- رئيسة حزب ميرتس تواصل الضغط على رئيسة حزب العمل من اجل الذهاب الى انتخابات بقائمة واحدة

* "هآرتس":

- إسرائيل تواصل مساعيها لمنع التوصل الى اتفاق نووي مع ايران

- ايران طالبت بإلغاء التحقيق من قبل الوكالة الدولية وواشنطن ترفض

- الأجهزة الاسرائيلية تدعي ان اشتعال الضفة وشيك والحكومة لا تفعل شيئا لوقف ذلك