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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 04 سبتمبر 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- الاتفاق النووي مع ايران: من المبكر الاحتفال لعدم توقيع الاتفاق لكن المفاوضات مستمرة 

- المستشارة القانونية للحكومة ستفحص ادعاء بشأن عرض الوزير ليبرمان مبلغ 100 الف دولار على مقرب منه لاغتيال ضابط كبير بالشرطة

- ليبرمان يتهم نتنياهو بالوقوف وراء نشر المعلومات 

- اعتداء دموي على متظاهرين ضد نتنياهو في ريشون لتسيون 

* "معاريف":

- الاتفاق النووي مع ايران: العودة الى الوراء والدعوة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران

- بعد 14 يوما تقدم القوائم للجنة الانتخابات المركزية ورؤساء الأحزاب يستعدون 

- المعسكر الرسمي يهاجم لبيد 

- رئيسة حزب ميرتس تواصل الضغط على رئيسة حزب العمل من اجل الذهاب الى انتخابات بقائمة واحدة 

* "هآرتس":

- إسرائيل تواصل مساعيها لمنع التوصل الى اتفاق نووي مع ايران 

- ايران طالبت بإلغاء التحقيق من قبل الوكالة الدولية وواشنطن ترفض 

- الأجهزة الاسرائيلية تدعي ان اشتعال الضفة وشيك والحكومة لا تفعل شيئا لوقف ذلك

#الصحف الإسرائيلية

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