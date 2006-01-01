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المتطرف غليك يقتحم الاقصى ويذيع تسجيلا للنفخ بالبوق

الأحد 04 سبتمبر 2022 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف غليك يقتحم الاقصى ويذيع تسجيلا للنفخ بالبوق



القدس المحتلة / سما /

اقتحم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الاحد، المسجد الاقصى، ونشر تسجيلا للنفخ "بالبوق/الشوفار" عبر هاتفه خلال اقتحامه المسجد الاقصى .

وقام الحاخام المتطرف غليك بإذاعة "النفخ بالبوق"، بعد آدائه طقوسه الدينية في المسجد الاقصى.

وتتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ضمن "برنامج الاقتحامات اليومية" باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس.

وبدأت جماعات الهيكل المزعوم بالتحضير لبرامج اقتحامات واسعة للاقصى خلال الاعياد اليهودية القادمة " اواخر الشهر الجاري وبداية الشهر القادم"، عيد رأس السنة العبرية، عيد الغفران، عيد العرش.

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