  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن عن اعتقال شبكة تجسس كبيرة تعمل لصالح إسرائيل

الأحد 04 سبتمبر 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن عن اعتقال شبكة تجسس كبيرة تعمل لصالح إسرائيل



وكالات / سما/

أعلنت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمال إيران، اليوم السبت، اعتقال 12 عنصرا من تنظيم “بهائي” ضمن شبكة “تجسس” في عدة مدن بالمحافظة تعمل لحساب إسرائيل.
ونقلت قناة “العالم” الإيرانية عن دائرة المخابرات قولها، إن اثنين من قادة هذا التنظيم تم تدريبهما في “منظمة بين العدل” في إسرائيل.
وقبل أكثر من شهر، أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.
فقد قالت وكالة أنباء العمل الإيرانية شبه الرسمية، إن المشتبه بهم الخمسة هم قائد الخلية وأربعة من معاونيه، وجميعهم يعملون لصالح إسرائيل وعلى اتصال برئيس الموساد.
ولم يكشف التقرير عن جنسيات المشتبه بهم، ولم يحدد أهداف المؤامرات المزعومة. ولم يتضح متى تم القبض على المجموعة.

يشار إلى أن إيران تعلن من حين لآخر عن احتجاز أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل..

#ايران اسرائيل تجسس #ايران موساد تجسس

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين

سجال حاد بين فيصل القاسم وحفيظ دراجي على تويتر

"إسرائيل" تمنع طاقم الفرقاطة التركية من النزول إلى الشاطئ..لهذا السبب !!

ليفني تدعو لقرارات غير جماهيرية لحماية الوجود الإسرائيلي ..كما فعل بيغن وشارون

قناة عبرية تحذر نصر الله من تكرار حرب 2006 "المدمرة"

لأول مرة.. الاحتلال يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير داخل قاعدة عسكرية

جنرال اسرائيلي: نستعِّد لخوض المعركة على جبهتيْن في الشمال والجنوب

الأخبار الرئيسية

"السياحة والآثار" تعلن عن كشف أثري كبير شرق البريج وسط قطاع غزة

سيسي

إذاعة عبرية تكشف : وفد أمني إسرائيلي زار مصر سرًا لهذا السبب ..

"هارتس" تكشف عن أسوأ وأخطر سيناريو قد يواجه إسرائيل خلال أيام قليلة في الضفة..

داخلية غزة: تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين منهم اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال

image-1-1662239599

إيران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية