مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

أدى مستوطنون، اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحم عناصرها المصلى القبلي.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

وأفادت مراسلتنا نقلا عن شهود عيان بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي وتجولوا فيه بشكل استفزازي.

وتتواجد شرطة الاحتلال في باحات الأقصى بشكل دائم بهدف مراقبة تحركات المصلين وتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.