رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأحد، في عناوينها خبر استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد (40 عاما) في سجون الاحتلال، نتيجة تعرضه لإهمال طبي متعمد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- اشتية: استراتيجيتنا بتوجيهات الرئيس تعزيز صمود شعبنا ومواجهة الاستيطان

- الشهيد فادي غطاس.. اغتاله الاحتلال وحلمه سوية

- وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة ومسيرة مركبات في كفر قرع رفضا للعنف والجريمة

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المعتقل موسى أبو محاميد

- إسرائيل تفرض قيودا جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة اعتبارا من يوم غد

- "جوجل" تسخر خدماتها لدولة الاحتلال.. ومستقيلون منها يردون: لا تكنولوجيا للفصل العنصري

- الإعلان عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

- الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين

* "الأيام":

- الاحتلال يقفل أبواب الضفة أمام الأجانب اعتباراً من الغد

- استشهاد أسير في سجون الاحتلال "نتيجة تعرضه لإهمال طبي متعمد"

- الاحتلال يجرف أراضي مواطنين في سنجل واعتقال أسيرين محررين من قرية المغير

- "أوتشا": السلطات الإسرائيلية هـدمـت وصادرت 55 مبنى لفلسطينيين خلال أسبوعين

- جنين: نقل المعتقلة دينا جرادات إلى المستشفى

- إيران تعلن تعزيز دفاعها المدني وترفع تأهب قوات الدفاع الجوي

- تحذيرات من خطورة أنشطة لجمعية "إلعاد" الاستيطانية في أحياء القدس

- الشهيد فادي غطاس.. الاحتلال يغتال حلمـه باستكمال دراسـتـه الجامعية

- وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة داخل أراضي الـ48

- واشنطن ترفض الربط بين الاتفاق النووي الإيراني وتحقيقات الوكالة الذرية

- سفينة حربية تركية تصل ميناء حيفا برفقة مدمرة أميركية

- مسيرة مركبات في كفر قرع رفضا للعنف والجـريمـة

- الاحتلال يعتقل إدارياً من "مركز بلاطة" عقب احتجازه للفريق عند حاجز زعترة

- العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين يعود بنهاية تشرين الأول القادم

* "القدس":

- استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد

- تجريف في سنجل وإجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها بسلوان

- الأمن الفلسطيني يحبط محاولة تسريب عقار بالخليل

- "أوتشا": اسرائیل هدمت أكثر من 8 آلاف مبنى منذ عام 2009