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طقس فلسطين خلال الأيام القادمة

السبت 03 سبتمبر 2022 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين خلال الأيام القادمة



رام الله/سما/

كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن حالة طقس فلسطين غدا وحتى يوم الثلاثاء القادم في ظل توقعات بحدوث تذبذب على درجات الحرارة.

حيث يكون طقس فلسطين غدا الأحد حارا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الإثنين، فيكون الجو حارا نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


فيما يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

#فلسطين #طفس

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