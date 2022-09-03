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نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى إثر تدهور وضعها الصحي

السبت 03 سبتمبر 2022 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى إثر تدهور وضعها الصحي



القدس المحتلة/سما/

 نقلت إدارة سجون الاحتلال , اليوم السبت , الأسيرة دينا جرادات من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي, جرّاء تراجع حالتها الصحية.

وقالت هيئة شؤون الاسرى ان الأسيرة جرادات تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.

وذكر نادي الأسير أن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للأسيرة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل "الجلمة" رغم المطالبات المتكررة، وذلك قبل نقلها إلى سجن "الدامون".

 يذكر أنّ الأسيرة جرادات من جنين وهي معتقلة منذ السابع من آب الماضي، ويُشار إلى أنها طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

#دينا جرادات

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