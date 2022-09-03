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لأول مرة.. الاحتلال يسمح لقناة إيرانية معارضة بالدخول لقاعدة القبة الحديدية ويوجه رسالة لطهران

السبت 03 سبتمبر 2022 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. الاحتلال يسمح لقناة إيرانية معارضة بالدخول لقاعدة القبة الحديدية ويوجه رسالة لطهران



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي سمح لقناة إيرانية معارضة ممولة من السعودية بالتصوير في قاعدة للقبة الحديدية جنوبي البلاد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تحت بند رسالة الى طهران: "ان مراسل القناة الايرانية المعارضة  تحدث مع الجنود والقادة في القاعدة.

ووفق الصحيفة نقل قائد البطارية رسالة إلى إيران مفادها: "ان القبة الحديدية ليست سوى جزء من نظام الدفاع الإسرائيلي، والذي يضم أربعة أنظمة مختلفة تحمي "أجواء إسرائيل" من قذائف وصواريخ حزب الله وحماس وإيران.


وقال إيتاي بلومنتال مراسل قناة كان العبرية" ان المقابلة غير العادية لقناة المعارضة الإيرانية جرت الأسبوع الماضي، وتناولت العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بالإضافة إلى التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران ومحاولة التوقيع على الاتفاق النووي.

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، "تجهيز 51 من مدنه وبلداته بأنظمة دفاع مدني لإحباط أي هجوم أجنبي محتمل"، وسط تصعيد للتوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة.


وقال نائب وزير الدفاع الإيراني الجنرال مهدي فرحي، إن "معدات الدفاع المدني تمكن القوات المسلحة الإيرانية من تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة حسب نوع التهديد والمخاطر"، حسب وكالة "رويترز".

وقال فرحي: "في هذه الأيام، اعتمادًا على قوة الدول، أصبح شكل المعارك أكثر تعقيدًا"، مضيفًا أن "الأشكال الهجينة من الحرب بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية، حلت محل الحروب التقليدية".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #قناة ايرانية #حماس #ايران #حزب الله

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