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توقيع اتفاقية لدعم زواج 250 شاب من قطاع غزة

السبت 03 سبتمبر 2022 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية لدعم زواج 250 شاب من قطاع غزة



غزة/سما/

وقعّت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اتفاقية لدعم زواج 250 شابا من قطاع غزة، بالتعاون مع صندوق دعم الشباب الفلسطيني، ضمن منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، اليوم السبت.

ووقّع الاتفاقية كلا من سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والسيد أحمد محيسن، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، في مقر اللجنة القطرية بغزة.

وتتضمن الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين تقديم مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لصندوق دعم الشباب الفلسطيني، على أن يستفيد من المشروع 250 شابا من قطاع غزة، ضمن مساعي دولة قطر للمساهمة في التخفيف من معاناة الشباب الغزّي ودعمهم لتوفير المصاريف الخاصة بالزواج.

ومن المقرر أن تسلّم المساعدات للمستفيدين الذين سيتم اختيارهم من قِبل صندوق دعم الشباب الفلسطيني وبإشراف من اللجنة القطرية، في حين سيسدد المستفيدون المبلغ المخصص لكل منهم (2,000 $) على دفعات شهرية مُيسرة كقرض حسن. كما تتضمن الاتفاقية استخدام الأموال المسددة في تقديم قروض حسنة أخرى لمستفيدين جدد من الشباب المقبلين على الزواج، لتحقيق الاستفادة لعدد أكبر من الشباب في قطاع غزة.

#اللجنة القطرية لاعمار غزة #زواج

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