فصائل فلسطينية تحمّل "إسرائيل" مسؤولية وفاة المعتقل "أبو محاميد"

غزة/سما/

حمّلت فصائل فلسطينية، السبت، إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عاما)، نتيجة "الإهمال الطبي المتعمد".

جاء ذلك في بيانات منفصلة، عقب ساعات من وفاة المعتقل أبو محاميد، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

واعتبرت حركة حماس، إن وفاة الأسير أبو محاميد، جاء نتيجة "الإهمال الطبي المتعمد".



وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن "الإهمال الطبي جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل (إسرائيل) وسادية السجان".

بدورها، حملت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة "أبو محاميد".



وقالت إن "الأسير أبو محاميد ارتقى جراء سياسة الإهمال الطبي".



ولفتت إلى أن "تلك السياسة العنصرية واللا إنسانية تهدد الأسرى وخاصة المرضى منهم داخل قلاع الأسر".



من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن "العدو هو المسؤول عن هذه الجريمة بحق الأسير أبو محاميد وعليه تحمل تبعات ذلك".



وأضافت أن "سياسة الإهمال الطبي الممنهج والمتعمد الذي تمارسه إدارة السجون بحق أسرانا هو انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى".

و أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد، جريمة جديدة بحق الأسرى والمعتقلين وهي استمرار لسياسة القتل البطيء التي يتعرضون لها في السجون.

وأوضحت الحركة، أن جرائم الاحتلال تتصاعد بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه، دون أدنى اعتبار للحقوق الحياتية المشروعة، حيث كان آخر هذه الجرائم استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عاماً) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وشددت على أن استشهاد أبو محاميد داخل سجون الاحتلال، يكشف بشكل فاضح إجرام الاحتلال بحق أسرانا، وعلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة بضرورة التحرك الجاد والموقف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى.



ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية بـ"التدخل العاجل والفوري لحماية أسرانا والوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والانسانية".



ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير شكلت "سياسة الإهمال الطبي المتعمد في السنوات الأخيرة السبب الرئيسي في استشهاد مجموعة من الأسرى المرضى".



ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550، بينهم 31 أسيرة، و175 قاصرا، و700 معتقل إداري .