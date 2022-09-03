  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

سفارتنا في هولندا تشارك في مهرجان السفارات الثقافي السنوي

السبت 03 سبتمبر 2022 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا في هولندا تشارك في مهرجان السفارات الثقافي السنوي



لاهاي/سما/

 شاركت سفارة دولة فلسطين، اليوم السبت، في مهرجان السفارات السنوي الذي تنظمه بلدية لاهاي وعدد من المؤسسات الهولندية الشريكة.

وعرض جناح دولة فلسطين في المهرجان الأشغال التراثية والمنتجات التي تعكس الهوية الثقافية الفلسطينية، بالإضافة الى تخصيص قسم خاص لتقديم المأكولات الشعبية الفلسطينية للزوار.

ورحبت سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا، روان سليمان، بزوار جناح دولة فلسطين من الشخصيات البارزة مثل رئيس بلدية لاهاي، وسفراء الدول المختلفة، وأعضاء المنظمات الدولية المعتمدة لدى مملكة هولندا، والعديد من الشخصيات الهولندية وأعضاء المجتمع المدني، وعدد كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني في هولندا.

وشاركت سفارة دولة فلسطين في البرنامج الفني الخاص لمهرجان السفارات، وذلك عبر تقديم الفرقة الفنية الفلسطينية "وطن دبكة" عرضا للدبكة الشعبية الفلسطينية، لاقى تفاعلا كبيرا من جمهور وزوار المهرجان.

ويمثل هذا المهرجان الملتقى السنوي في هولندا للعديد من الثقافات الغنية والمتنوعة، حيث تقوم سفارات الدول المعتمدة في لاهاي بالمشاركة فيه من أجل التعريف بهوية وتراث وثقافة بلدانهم.

ــــــ

#هولندا

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة كتائب القسام في تشكيل "وحدة اختراق" تابعة للجيش الإسرائيلي ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن قرب الخليل

العثور على جثة مسنة بخانيونس والشرطة تحقق

بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

الكشف عن تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية الأخيرة على غزة.. كيف ستكون المعركة القادمة مع "حزب الله"؟

الأخبار الرئيسية

الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين

photo_2022-09-03_13-54-38

"إسرائيل" تمنع طاقم الفرقاطة التركية من النزول إلى الشاطئ..لهذا السبب !!

ليفني تدعو لقرارات غير جماهيرية لحماية الوجود الإسرائيلي ..كما فعل بيغن وشارون

جنرال اسرائيلي: نستعِّد لخوض المعركة على جبهتيْن في الشمال والجنوب

Ramallah

قناة عبرية تكشف أسباب تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة

الاتصالات الفلسطينية