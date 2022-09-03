سفارتنا في هولندا تشارك في مهرجان السفارات الثقافي السنوي

لاهاي/سما/

شاركت سفارة دولة فلسطين، اليوم السبت، في مهرجان السفارات السنوي الذي تنظمه بلدية لاهاي وعدد من المؤسسات الهولندية الشريكة.

وعرض جناح دولة فلسطين في المهرجان الأشغال التراثية والمنتجات التي تعكس الهوية الثقافية الفلسطينية، بالإضافة الى تخصيص قسم خاص لتقديم المأكولات الشعبية الفلسطينية للزوار.

ورحبت سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا، روان سليمان، بزوار جناح دولة فلسطين من الشخصيات البارزة مثل رئيس بلدية لاهاي، وسفراء الدول المختلفة، وأعضاء المنظمات الدولية المعتمدة لدى مملكة هولندا، والعديد من الشخصيات الهولندية وأعضاء المجتمع المدني، وعدد كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني في هولندا.

وشاركت سفارة دولة فلسطين في البرنامج الفني الخاص لمهرجان السفارات، وذلك عبر تقديم الفرقة الفنية الفلسطينية "وطن دبكة" عرضا للدبكة الشعبية الفلسطينية، لاقى تفاعلا كبيرا من جمهور وزوار المهرجان.

ويمثل هذا المهرجان الملتقى السنوي في هولندا للعديد من الثقافات الغنية والمتنوعة، حيث تقوم سفارات الدول المعتمدة في لاهاي بالمشاركة فيه من أجل التعريف بهوية وتراث وثقافة بلدانهم.

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