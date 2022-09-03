التميمي: تحرك لإعداد ملف حول مخاطر مصانع "جيشوري" الإسرائيلية غرب طولكرم

طولكرم/سما/

قالت رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إن العمل جارٍ لتشكيل لجنة، لإعداد ملف قانوني وبيئي كامل حول مخاطر مصانع "جيشوري" الكيماوية الاسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين، غرب طولكرم.

وأضافت التميمي خلال جولة ميدانية مع نائب محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، للوقوف على الآثار الناتجة عن الحريق الذي نشب الليلة الماضية، في مصانع "جيشوري"، أن الملف يهدف إلى التحرك عبر مسار دولي بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة، لوقف اعتداءات هذه المصانع وإزالتها، لما تشكله من خطر على صحة المواطنين والبيئة.

ووجهت التميمي دعوة للأهالي لتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات مصانع "جيشوري" وضررها من خلال مكتب سلطة جودة البيئة في طولكرم.

من جانبه، ثمن طقاطقة جهود رئيسة سلطة جودة البيئة واهتمامها ومتابعتها لهذا الحادث الخطير من خلال الجولة الميدانية، للوقوف على المخاطر واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية البيئة، عبر جهد مشترك لإعداد ملف قانوني وبيئي شامل لوقف هذه الانتهاكات ومواجهتها والتحرك على المستوى الدولي وطرق باب المؤسسات الدولية والحقوقية.

وأشار إلى توجيهات محافظ طولكرم عصام أبو بكر ومتابعته لمخاطر هذا الحادث الذي بات يتكرر، داخل مصانع "جيشوري"، للتخلص من المخلفات الكيماوية، ما يلحق ضررا بصحة المواطنين، وطلبة المدارس والجامعات خاصة جامعة خضوري، القريبة من تلك المنطقة.

ورافق التميمي وطقاطقة في الجولة الميدانية للمنطقة الغربية من طولكرم، مدير مديرية سلطة جودة البيئة أمجد جبر، ومنسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، وممثلون عن المؤسسات المختصة في المحافظة.

وكان حريق ضخم، نشب الليلة الماضية، داخل المنطقة الصناعية التي تضم عددا من المصانع الإسرائيلية الخطرة المقامة على أراضي المواطنين والوقف الإسلامي في المنطقة الغربية من مدينة طولكرم، ما شكل خطرا حقيقيا على المواطنين نتيجة الابخرة والغازات السامة المنبعثة منه.

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