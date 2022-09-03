  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ميزة جديدة في "واتساب" ستنقذ ذاكرتك

السبت 03 سبتمبر 2022 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة في "واتساب" ستنقذ ذاكرتك



وكالات/سما/

ضمن مساعي تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لتقديم ميزات إضافية تهدف إلى تسهيل الاستخدام وجعله أكثر مرونة، يبدو أنك ستكون قادرا على الوصول إلى الرسائل غير المقروءة التي خانتك ذاكرتك بالعودة إليها.

هذه الميزة، التي تم الحديث عنها خلال تحديثات يونيو الماضي، أصبحت اليوم متاحة للمستخدمين لتسهيل الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بشكل فعلي.

وأصبح الآن تطبيق "واتساب" على نظام" آي أو أس"، وإصدار "الويب"، وذلك عبر بفلتر جديد يقع إلى جانب شريط البحث في الأعلى، سيعرض الدردشات غير المقروءة.
وتنضم الميزة الجديدة إلى عوامل فلترة الوسائط الحالية مثل الصور وملفات "GIF" والروابط ومقاطع الفيديو والمستندات والصوت.

ومن المتوقع بحسب موقع "بي بوم"، أن يصل الفلتر الجديد إلى الأجهزة التي تدعم نظام "أندرويد"، بشكل تدريجي.


وسيساعد الفلتر في العثور على الرسائل التي نسي المستخدم فتحها والرد عليها وسيؤدي إلى تنظيم المحادثات بشكل أكبر.

ويختبر "واتساب" عدة ميزات في الفترة الحالية، منها قدرتك على إرسال رسائل إلى نفسك على الأجهزة المرتبطة، وإمكانية رؤية تحديثات الحالة عبر قائمة الدردشة، وقدرة مسؤولي المجموعة على حذف رسائل الآخرين.

#واتساب

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة كتائب القسام في تشكيل "وحدة اختراق" تابعة للجيش الإسرائيلي ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن قرب الخليل

العثور على جثة مسنة بخانيونس والشرطة تحقق

بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

الكشف عن تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية الأخيرة على غزة.. كيف ستكون المعركة القادمة مع "حزب الله"؟

الأخبار الرئيسية

الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين

photo_2022-09-03_13-54-38

"إسرائيل" تمنع طاقم الفرقاطة التركية من النزول إلى الشاطئ..لهذا السبب !!

ليفني تدعو لقرارات غير جماهيرية لحماية الوجود الإسرائيلي ..كما فعل بيغن وشارون

جنرال اسرائيلي: نستعِّد لخوض المعركة على جبهتيْن في الشمال والجنوب

Ramallah

قناة عبرية تكشف أسباب تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة

الاتصالات الفلسطينية