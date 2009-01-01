  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: إستراتيجيتنا تعزيز صمود شعبنا ومواجهة الاستيطان

السبت 03 سبتمبر 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: إستراتيجيتنا تعزيز صمود شعبنا ومواجهة الاستيطان



رام الله/سما/

 افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، عدة مشاريع شبكات للمياه في بلدات مردا ودير استيا وقيرة وحارس في محافظة سلفيت، بحضور المحافظ عبد الله كميل، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة المياه مازن اغنيم، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية وأهالي البلدات.

وقال رئيس الوزراء: "افتتحنا اليوم عدة مشاريع والتي تأتي ضمن مشاريع نفذت في مختلف المحافظات بقيمة 37 مليون شيقل ممولة من الخزينة العامة لقطاع المياه، فالمياه عنصر أساسي في الري وفي تعزيز صمود المواطنين".

وأضاف: "محافظة سلفيت تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة، واستراتيجيتنا بتوجيهات من الرئيس محمود عباس العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا، ومواجهة هذه الهجمة الاستيطانية ليس فقط على المستوى السياسي في المحافل الدولية إنما في الميدان، فالتوسع الاستيطاني هو سرقة ممنهجة للأراضي الفلسطينية، وعمل ممنهج لمنع إقامة دولتنا الفلسطينية، وهدفنا تعزيز صمود أبناء شعبنا بما يبقي على حل الدولتين، وعلى أراضينا تحت سيطرتنا وسيادتنا، وصمود شعبنا هو العنصر الرئيسي في دحر الاحتلال والاستيطان".

وتابع: "رسالتنا اليوم لأهلنا في محافظة سلفيت وكل محافظات الوطن أن نبقى متمسكين بأرضنا، وفي ظل غياب الأفق السياسي لا يوجد أمامنا إلا الذهاب الى مصالحة وطنية حقيقية وأن نعزز صمودنا أبناء شعبنا في القدس وسائر أرجاء الوطن، ونحن في مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس عباس زرنا كافة المحافظات وسنستمر في هذه الزيارات، وهناك حزمة من المشاريع الجديد سنطلقها في سلفيت أيضا".

وأردف اشتية: "مع اقتراب موسم قطف الزيتون، ادعوا جميع طلبة الجامعات الى التطوع في مساعدة المزارعين في قطف محصول الزيتون في مختلف المحافظات وبشكل أساسي في محافظة سلفيت التي تتعرض لهجمة استيطانية شرسة".

وقال رئيس الوزراء: "الاحتلال لا يكتفي بسرقة مياهنا وإنما يسرق أرواح أبنائنا، ويسرق نور الحرية من عيون أسرانا في سجون الاحتلال، الذين انتصروا على إدارة السجون".

ــــ

#اشتية #الرئيس عباس #مواجهة الاستيطان

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة كتائب القسام في تشكيل "وحدة اختراق" تابعة للجيش الإسرائيلي ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن قرب الخليل

العثور على جثة مسنة بخانيونس والشرطة تحقق

وزير إسرائيلي: أبو مازن أحد مخططي عملية ميونخ.."لن ننسى ولن نغفر له"

بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

الأخبار الرئيسية

20220903031129

الكشف عن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال منذ 2009

ليفني تدعو لقرارات غير جماهيرية لحماية الوجود الإسرائيلي ..كما فعل بيغن وشارون

جنرال اسرائيلي: نستعِّد لخوض المعركة على جبهتيْن في الشمال والجنوب

Ramallah

قناة عبرية تكشف أسباب تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة

الضفة

تقرير إسرائيلي: تحولات عميقة في الضفة تقلق جهاز الأمن الإسرائيلي أكثر من غزة وحزب الله

الاتصالات الفلسطينية