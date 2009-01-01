  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

جاريد كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها "في شركات إسرائيلية"

السبت 03 سبتمبر 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاريد كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها "في شركات إسرائيلية"



وكالات/سما/

صرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، بأن السعوديين سمحوا له بالاستثمار في شركات إسرائيلية بعد تلقي شركته الاستثمارية الخاصة مبلغ 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي.

ورد كوشنر، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، على سؤال عما إذا كان استمرار العلاقة الشخصية الجيدة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هي ما حققت لشركته صفقة الحصول على 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي، قائلا: "لقد اتخذوا قرارا بالاستثمار، وأنا سعيد جدا بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط".


وأشار كوشنر إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل في عهد ترامب، وقال: "لم أكن أخفي سرا عندما كنت في الحكومة أن الاستثمار يمكن أن يكون قوة دافعة لجمع الناس سويا".


وأضاف: "مع اتفاقيات إبراهيم التي أنجزناها في آخر 6 شهور من عمر الإدارة، نجحنا أخيرا في فتح القنوات، وكتبت في مذكراتي عن تلقينا اتصالات هاتفية من تلك الدول عن رغبتهم في تأسيس علاقات بنكية وإمكانية سفر الناس والرحلات الجوية، وأردنا أن يكون المسلمون قادرين على الذهاب إلى إسرائيل وزيارة المسجد"، بحسب تعبيره.

وتابع بالقول: "أعتقد أنه كلما خلقت المزيد من التعاملات الاقتصادية بين الإسرائيليين والعرب فإن ذلك يصنع استمرارية للسلام في المنطقة بينما كان هناك مقاطعة قبل ذلك. لذا، فإن حقيقة رغبتهم في دعم هذا المسعى بالاستثمار في هذه الأعمال هو شيء أنا فخور جدا به".

 

#جاريد كوشنر #السعودية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ما علاقة كتائب القسام في تشكيل "وحدة اختراق" تابعة للجيش الإسرائيلي ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الطعن قرب الخليل

العثور على جثة مسنة بخانيونس والشرطة تحقق

وزير إسرائيلي: أبو مازن أحد مخططي عملية ميونخ.."لن ننسى ولن نغفر له"

بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

الأخبار الرئيسية

20220903031129

الكشف عن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال منذ 2009

ليفني تدعو لقرارات غير جماهيرية لحماية الوجود الإسرائيلي ..كما فعل بيغن وشارون

جنرال اسرائيلي: نستعِّد لخوض المعركة على جبهتيْن في الشمال والجنوب

Ramallah

قناة عبرية تكشف أسباب تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة

الضفة

تقرير إسرائيلي: تحولات عميقة في الضفة تقلق جهاز الأمن الإسرائيلي أكثر من غزة وحزب الله

الاتصالات الفلسطينية