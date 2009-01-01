طولكرم: القبض على سارقة مصاغ ذهبي بقيمة 500 ألف شيكل

طولكرم/سما/

كشفت الشرطة الفلسطينية، يوم السبت، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من منزل بقيمة نصف مليون شيقل في طولكرم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه بناء على شكوى تقدم بها مواطن من عرب الداخل حول تعرض منزله للسرقه وسرقة مصاغ ذهبي منه، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري، وتم الاشتباه بمواطنه من سكان محافظة طولكرم وباحضارها وسماع اقوالها أفادت بعملية السرقة بمساعدة شقيقها حيث قامت بالتصرف في جزء من المسروقات وتم التحرز على الباقي أصولاً .



وأكد ارزيقات، إحالة المشتبه فيها والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمه بحقها أصولاً.