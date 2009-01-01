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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أبو محاميد

السبت 03 سبتمبر 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أبو محاميد



رام الله/سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد المعتقل موسى أبو محاميد (40 عامًا)، والذي استشهد صباح اليوم في مستشفى أساف هروفيه بفعل الإهمال الطبي.

ونقلت طواقم من الهلال الأحمر في القدس المحتلة، جثمان الشهيد إلى منزل عائلته في قرية تعمر في بيت لحم.

وبحسب نادي الأسير، فإن أبو محاميد اعتقل قبل نحو شهرين على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وقد استشهد نتيجة الإهمال الطبي بعد أن تدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرًا.

وحمل النادي في بيان لها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو محاميد.

وبحسب عائلته فإن نجلهم كان يعاني من مشاكل عصبية قبل اعتقاله.

#الشهيد موسى أبو محاميد

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