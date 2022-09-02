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رسميا.. الإعلان عن فريق مارسيلو الجديد

السبت 03 سبتمبر 2022 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الإعلان عن فريق مارسيلو الجديد



وكالات/سما/

أعلن بطل الدوري اليوناني في آخر ثلاثة مواسم نادي أولمبياكوس، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو في صفقة انتقال حر.


وقال أولمبياكوس في بيان رسمي، مساء الجمعة، "من دواعي سرورنا أن نعلن عن وصول أسطورة حقيقية مثل مارسيلو".

وأوضح النادي اليوناني أنه تعاقد مع أسطورة ونجم ريال مدريد السابق لمدة عام، قابل للتمديد لعام آخر.


وأنهى مارسيلو مشواره بعد 15 عاما ارتدى خلالها قميص ريال مدريد.


وأعلن البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الماضي والتتويج بلقب دوري الأبطال.



وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.


ويحتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب مرور أول جولتين من الدوري اليوناني الذي يحمل لقبه.
 

#مارسيلو #نادي أولمبياكو

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