أردوغان يهدد اليونان

أنقرة/سما/

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان بتهديد أنقرة بمنظومة "إس - 300" الصاروخية، في أعقاب اتهام أنقرة لأثينا باستخدام المنظومة الصاروخية لتتبع مقاتلات تركية.



وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، اليوم السبت إن "اليونان تهددنا بمنظومة (إس – 300) وفي حال تمادت أكثر فسيكون الثمن باهظا".

وأضاف 'أيتها اليونان انظري إلى التاريخ، إذا تماديتي أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظا، لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنسي (كيف طردناكم من) إزمير.

وتابع "احتلال اليونان للجزر في بحر إيجه لا يقيدنا وقد نقوم بما يلزم عندما يحين الوقت ونأتي ذات ليلة على حين غرة".

هذا وحلَّق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بطائرة حربية من طراز "إف 16" فوق بحر إيجه، في لفتة تحد حيث تعيش البلاد خلافا عميقا بشأن الاستخدام العسكري للمجال الجوي مع اليونان، زميلتها في حلف "الناتو".



ظهر أكار في احتفال عسكري في إقليم إسكيشير وسط البلاد يوم الجمعة، حيث قال إن تركيا "استجابت دائما لوقاحة اليونان هذه، وستواصل القيام بذلك". وكان برفقته قائد القوات الجوية أتيلا غولان، بحسب وكالة "بلومبيرغ".



واتهمت تركيا الشهر الماضي القوات اليونانية باستخدام رادرات أنظمة الدفاع الجوي ضد طائرات تركية ووعدت بإرسال سجلات بالحادث إلى حلف شمال الأطلسي، في حين نفت اليونان هذا الادعاء.