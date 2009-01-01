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الاحتلال يجرف 8 دونمات من أراضي سنجل شمال رام الله

السبت 03 سبتمبر 2022 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف 8 دونمات من أراضي سنجل شمال رام الله



رام الله/سما/

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مساحات من أراضي المواطنين، في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن عمليات التجريف طالت نحو ثمانية دونمات، تقع في منطقة يستهدفها الاحتلال وتبلغ مساحتها 5200 دونم.

وأضافت أن المنطقة المستهدفة محاطة بثلاث مستوطنات ومعسكر لقوات الاحتلال، وهي: شيلو من الشرق، وجفعات هرائيل من الشمال، وجفعات هرؤيه من الغرب، ومن الجنوب معسكر للجيش، وتحاول سلطات الاحتلال السيطرة على هذه الأراضي لربط تلك المستوطنات ببعضها البعض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى تلك الأراضي وتضيّق عليهم وتقمعهم باستمرار.

#الاحتلال #رام الله

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