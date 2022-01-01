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بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرًا

السبت 03 سبتمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرًا



القدس المحتلة/سما/

 أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عائلة المقدسي محمد هادية على هدم منزلها قسرًا، من حي راس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن الاحتلال أجبر عائلة هادية بالهدم تحت تهديد الغرامات المالية الباهظة، بحجة البناء دون ترخيص. 

وذكر المركز، أن منزل العائلة قائم منذ 12 عامًا، وحاولت منذ 10 سنوات ترخيصه وتنظيم الأرض، وكانت تدفع مخالفة بناء بقيمة 50 ألف شيكل، ورغم ذلك رفضت بلدية الاحتلال تجميد وتأجيل قرار الهدم. 

وبيّن أنّ 3 عائلات تعيش في المنزل أصبحت الآن دون مأوى.

#بلدية الاحتلال #عائلة مقدسية #القدس

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