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قناة عبرية تكشف أسباب تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة

السبت 03 سبتمبر 2022 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف أسباب تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة



القدس المحتلة/سما/

عزت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" موجة العمليات الأخيرة وتفجّر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، إلى تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على إحكام قبضتها في المنطقة.

وفي تقرير بثته ليل أمس الجمعة، أشارت القناة إلى أنه على الرغم من تواصل التعاون الأمني بين جيش الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية؛ فإن ضعفاً كبيراً طرأ على حضور هذه الأجهزة في مخيمات اللاجئين والعديد من المناطق في الضفة.

وقالت القناة إن ضعف قبضة السلطة الفلسطينية يرجع إلى تفجّر حرب الوراثة على خلافة رئيس السلطة محمود عباس، وغياب أفق سياسي لحلّ الصراع مع الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أن زيادة العمليات وتهاوي الأوضاع الأمنية في أعقاب تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة، يدلّان على الدور الذي كانت تلعبه أجهزتها الأمنية في الحفاظ على الهدوء، ومنع انطلاق عمليات ضد إسرائيل. وأضافت القناة أنه على الرغم من أن منفذي العمليات لا ينتمون إلى تنظيمات، فإن هناك دوراً واضحاً لكل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في التحريض عليها.



وأبرزت القناة حقيقة أن المداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال في مدن وبلدات ومخيمات اللاجئين في أرجاء الضفة يومياً تسهم أيضاً في تأجيج الأوضاع الأمنية، على اعتبار أنها لا تنتهي بتنفيذ عمليات اعتقال فقط، بل توقع أيضاً في كثير من الأحيان قتلى في صفوف الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن سقوط القتلى في صفوف الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال هذه المداهمات التي تتواصل منذ ستة أشهر، أفضى إلى "تحريض واسع" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى بحدّ ذاته إلى تشكيل خلايا مسلّحة محلية تنفذ عمليات ضد أهداف الاحتلال في المحيط.

#الضفة الغربية المحتلة #السلطة الفلسطينية #جيش الاحتلال #الرئيس عباس

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