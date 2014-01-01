الأشغال بغزة: لا يوجد تمويل لإعادة إعمار أضرار العدوان الأخير

غزة / سما /

أكد مدير عام الإعمار بوزارة الأشغال بغزة، محمد عبود، على عدم وجود تمويل لإعادة إعمار أضرار العدوان الأخير على القطاع في أغسطس 2022.

ونوه، عبود، في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، إلى بدء وكالة الغوث بحصر الأضرار اعتباراً من الغد، بالإضافة إلى أنّه تم التواصل بشكل رسمي مع الـ undb لصرف بدل إيجار للوحدات السكنية الغير صالحة للسكن.

وأوضح أنَّ العدوان الأخير خلَّف أكثر من 1500 وحدة بضرر متوسط أو خفيف، بالإضافة إلى 100 وحدة ما بين دمار كلي أو جزئي غير صالح للسكن، مُضيفاً: "قمنا بحصر الأضرار بشكل نهائي وحالياً نسعى لصرف مساعدات عاجلة حيث بدأنا في صرف بدل إيجار لأصحاب الضرر الكلي أو غير الصالح للسكن".

وفيما يتعلق بأضرار عدوان 2021، قال عبود: "يوجد لدينا فجوة مالية واضحة بحوالي 14 مليون في إعادة إعمار 425 وحدة من متضرري تدمير الأبراج السكنية، دون وجود أي تدخل لحل ملفهم، وكذلك لم يتم تعويض 10 آلاف وحدة ذات الأضرار الجزئية من أصل 60 ألف وحدة، بالإضافة إلى الأضرار المتبقية من عدوان 2014".