فيديو.. سفينة تابعة لسلاح البحرية التركية ترسو في ميناء حيفا

القدس المحتلة / سما /

أفاد الصحفي، إيتاي بلومنتال، من قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية التركي، رست صباح اليوم في ميناء حيفا.



وأضاف الصحفي: "على ما يبدو في إطار مهمة دورية في منطقة تابعة لقوة (ناتو)".



يشار إلى أن تركيا وإسرائيل أعلنتا قبل عدة أيام إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء.