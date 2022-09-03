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فيديو.. سفينة تابعة لسلاح البحرية التركية ترسو في ميناء حيفا

السبت 03 سبتمبر 2022 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سفينة تابعة لسلاح البحرية التركية ترسو في ميناء حيفا



القدس المحتلة / سما /

أفاد الصحفي، إيتاي بلومنتال، من قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية التركي، رست صباح اليوم في ميناء حيفا.


وأضاف الصحفي: "على ما يبدو في إطار مهمة دورية في منطقة تابعة لقوة (ناتو)".


يشار إلى أن تركيا وإسرائيل أعلنتا قبل عدة أيام إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء.

 

 

#سلاح البحرية التركية #ميناء حيفا

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