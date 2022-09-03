فيديو.. سفينة تابعة لسلاح البحرية التركية ترسو في ميناء حيفا

القدس المحتلة / سما /
أفاد الصحفي، إيتاي بلومنتال، من قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية التركي، رست صباح اليوم في ميناء حيفا.
وأضاف الصحفي: "على ما يبدو في إطار مهمة دورية في منطقة تابعة لقوة (ناتو)".
يشار إلى أن تركيا وإسرائيل أعلنتا قبل عدة أيام إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء.
قناة كان العبرية: سفينة تابعة لسلاح البحرية التركية رست صباح اليوم في ميناء مدينة حيفا. pic.twitter.com/iXqAcTw6wl— وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 3, 2022