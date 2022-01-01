  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الاسير: الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد أبو محميد خلال اليوم​​​​​​​

السبت 03 سبتمبر 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الاسير: الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد أبو محميد خلال اليوم​​​​​​​



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أبلغت عائلة الشهيد المعتقل موسى محاميد من بيت لحم، أنها ستسلم جثمانه خلال اليوم.

واستشهاد المعتقل موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى "اساف هورفيه"، اليوم السبت، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.

وأضاف أن ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال اطلاق النار عليهم.

#موسى محاميد

الأكثر قراءة اليوم

العثور على جثة مسنة بخانيونس والشرطة تحقق

فيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن قرب الخليل واستشهاد المنفذ

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

وزير إسرائيلي: أبو مازن أحد مخططي عملية ميونخ.."لن ننسى ولن نغفر له"

روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

من العَيب والعار أن يجوع المُناضل بسّام أبو شريف..

توقعات بارتفاع صاروخي لأسعار النفط بعد قرار "G7"

الأخبار الرئيسية

عملية ميونيخ

تعرّف على أبرز عمليات الاغتيال التي نفذها الموساد الإسرائيلي بعد عملية ميونيخ

انتفاضة فلسطينية

قناة عبرية: جيش الاحتلال يواجه انتفاضة فلسطينية من نوع آخر

بيت لحم: استشهاد الأسير "موسى أبو محيميد" نتيجة الإهمال الطبي

الأردن: "إيكاو" أُوقفت الرحلات المنتظمة من مطار "رامون" الاسرائيلي

بالفيديو ..هكذا أدارت سرايا القدس عمليات معركة "وحدة الساحات" مع الاحتلال الاسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية