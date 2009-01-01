تقرير أممي: الاحتلال هدم أكثر من 8 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف مبنى فلسطيني، وهجر آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس، حسب تقرير للأمم المتحدة.

وفي تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ثمانية آلاف و746 مبنى فلسطينياً.

وأضاف التقرير أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152 ألفٍ آخرين، مشيرًا إلى أن عمليات الهدم أدت أيضاً إلى حدوث أضرار بنحو ألف و559 منزلا.

وبين أن المباني المهدمة قد تكون سكنية، أو متعلقة بسبل العيش، أو مرتبطة بالخدمات، أو جزءًا من البنية التحتية.

وأضاف التقرير أن هذه المعطيات تشمل مباني تم هدمها من قبل السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر، أو أصحابها الذين أجبرتهم السلطات على ذلك.

وجاء في التقرير أن عمليات الهدم تُنفذ عادة "بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية، والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية"، بهدف ردع مقاومين محتملين.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية "إسرائيلية" قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات "الإسرائيلية" منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.