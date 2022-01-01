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النفط يسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر

السبت 03 سبتمبر 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النفط يسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر



وكالات / سما /

شهدت أسعار النفط الخام أسوأ خسارة أسبوعية لها في خمسة أسابيع، حيث أدى إغلاق الصين لمركزها التكنولوجي شنتشن، إلى إثارة المخاوف بشأن استهلاك الطاقة في أكبر مستورد للنفط.

أنهى خام "برنت" التعاملات على ارتفاع 66 سنتا أو بنسبة 0.7% إلى 93.02 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، هبط بنسبة 6.4%، وهي أعلى وتيرة منذ الأسبوع المنتهي في 29 يوليو/ تموز.

ختم خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 26 سنتا أو 0.3% إلى 86.87 دولار للبرميل. على مدار الأسبوع، انخفض خام القياس الأمريكي بنسبة 6.7%.

وأفادت تقارير أن مناطق رئيسية في شنتشن أغلقت وسائل النقل العام ووسعت القيود على الأنشطة العامة يوم الجمعة، في الوقت الذي تكافح فيه المدن في جميع أنحاء الصين تفشي فيروس كورونا الذي أضعف توقعات الانتعاش الاقتصادي.

وأعلنت ست مقاطعات تضم غالبية سكان شنتشن البالغ عددهم 18 مليون نسمة تقريبا، أنه سيتم اختبار جميع السكان مرتين للكشف عن "كوفيد 19" خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تم تعليق خدمات المترو والحافلات.

الصين هي أكبر مستورد في العالم وأي قيود على حركة مواطنيها يمكن أن يكون لها عادة آثار ضارة على استهلاكها من النفط الخام. جاء التراجع الأسبوعي للنفط قبل اجتماع يوم الاثنين لتحالف المنتجين "أوبك +".

#النفط

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