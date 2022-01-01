حماس: استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة مركبة وانتهاك للقوانين

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عامًا) من بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهو جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية"، موضحًا أنها تعكس إجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن ارتقاء 231 شهيداً من الحركة الأسيرة، يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال، مبيناً أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى وصولًا لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.