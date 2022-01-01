وزارة الصحة تُحذر من تداول منتج التنحيف "LAVENDER" المتداول في الأسواق

رام الله / سما /

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تحذيرًا وتعميمًا لمدراء الصحة، بالتأكد من خلو الأسواق من منتج التنحيف المعروف باسم "LAVENDER".

وأشارت الوزارة ةفي بيانها، إلى أن المنتج المذكور، يحتوي على مادة Sibutramine وهي مادة غير مصرح بها وممنوع تداولها عالميا ومحليا، وذلك بعد فحصها من قبل دائرة المختبر الجنائي.

وأفادت بأن مادة Sibutramine قد تسبب اختلالات عصبية وتسارع في نبضات القلب وجلطات دماغية وذبحات صدرية، موضحة أن المستحضر LAVENDER غير مسجل في وزارة الصحة الفلسطينية وغير مسموح بتداوله في فلسطين.