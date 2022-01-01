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إلغاء نحو 800 رحلة.. إضراب طياري "لوفتهانزا" الألمانية يدخل حيز التنفيذ

السبت 03 سبتمبر 2022 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء نحو 800 رحلة.. إضراب طياري "لوفتهانزا" الألمانية يدخل حيز التنفيذ



وكالات / سما /

دخل إضراب نظمه طيارو شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران حيز التنفيذ فجر يوم أمس الجمعة، ويستمر حتى نهاية اليوم السبت.

واضطرت الشركة إلى إلغاء نحو 800 رحلة جوية، ما أثر في 130 ألف راكب، بسبب إضراب طياري "لوفتهانزا" عن العمل، احتجاجا على تدني الأجور من جراء التضخم.

وبدأ الإضراب في الساعة (00:01) صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 23:59، بحسب بيان صادر عن اتحاد الطيارين الألمان (Vereinigung Cockpit).

وألغت شركة الطيران الألمانية رحلاتها من فرانكفورت وميونيخ، الجمعة، نتيجة الإضراب. ومن الممكن أيضا أن تلغى أو تؤجل المزيد من الرحلات يومي السبت والأحد، بسبب آثار الإضراب، بحسب الشركة الألمانية.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري "لوفتهانزا"، و"لوفتهانزا كارغو" للشحن، والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف طيار.

وتطالب النقابة بزيادة 5.5 بالمئة في الأجور خلال العام الحالي، إضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.

#لوفتهانزا #طيارين

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