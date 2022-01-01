رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد الشاب فادي غطاس (19 عاما) من مخيم الدهيشة برصاص قوات الاحتلال، وإصابات خلال مسيرات ومواجهات بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-استشهاد الشاب فادي غطاس من مخيم الدهيشة وإصابة جندي احتلالي شمال الخليل

-الحزب الديمقراطي الجديد في كندا يتبنى سياسات متضامنة مع الحق الفلسطيني

-الرئيس يهنئ نظيره الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي بذكرى الاستقلال

-"الصحة" تسحب منتج "هریس جربر" بطعم التفاح والموز من الأسواق احترازيا

-مساجد فلسطين تدعو لإغاثة باكستان في محنتها

-الشيخ يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي

-وزارة الصحة: تعرضنا لهجوم إلكتروني وبيانات المرضى آمنة ولم تتأثر

-الديمقراطيون الأميركيون يعدلون استراتيجيتهم الانتخابية

-قاضية تبت في طلب ترامب تعيين خبير مستقل في قضية وثائق صودرت من منزله

-ترامب وأنصاره ويصفهم بأعداء الديمقراطية الأميركية

-استطلاعان حول انتخابات "الكنيست" يظهران تعمق المأزق السياسي في إسرائيل

-نجاة نائبة الرئيس الارجنتيني من محاولة اغتيال

-"الفاو": انخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي

-متحورات "جديدة كليا" من "كورونا" قد تظهر هذا الشتاء

-هادي عمرو يقدم تعازي الحكومة الأميركية لعائلة الشهيد عمر أسعد

"الأيام":

-شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل بدعوى طعنه جندياً قرب كريات أربع

-مسيرات الجمعة تتجدد ضد الاحتلال والاستيطان وأهالي النبي صمويل يتصدون لاعتداء المستوطنين

-القدس: الاحتلال يعتقل مواطنين ومستوطنون يعتدون بالضرب على شاب

-هادي عمرو يقدم تعازي الحكومة الأميركية لعائلة الشهيد عمر أسعد

-أكثر من 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

-مواطنون ويساريون إسرائيليون يتظاهرون بالشيخ جراح

-"الصحة": تعرض موقعنا لهجوم إلكتروني وبيانات المرضى آمنة ولم تتأثر

-7 إصابات جراء إطلاق نار في النقب وجلجولية

-مصادر: الهجمات الإسرائيلية تستهدف تعطيل نقل الأسلحة الإيرانية جوا لسورية

-تقرير صحافي: الأسد يمنع منذ سنوات ردودا إيرانية على الهجمات الإسرائيلية

-واشنطن تعتبر رد طهران الأخير حول إحياء الاتفاق النووي "غير بناء"

-"غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

-أوكرانيا تعلن قصف قاعدة روسية قرب منشأة زابوريجيا النووية

"القدس":

-شهيد من الدهيشة وإصابات خلال مسيرات ومواجهات بالضفة

-أهالي النبي صموئيل ومقدسيون يتصدون لاقتحام واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القرية

-50 ألفا صلوا "الجمعة" و"الفجر العظيم" بالأقصى

-خبراء: واشنطن أعطت إسرائيل "الضوء الأخضر" لقمع المنظمات الحقوقية الفلسطينية

-قرار عربي بدعم الاقتصاد الفلسطيني ومنحه الصفة الطارئة

-متظاهرون في بغداد يطالبون بتغيير النظام

-18 قتيلا بانفجار مسجد في أفغانستان

-أوكرانيا تقصف قاعدة روسية وموسكو توقف إمداد أوروبا بالغاز